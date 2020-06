Το σενάριο Κουτίνιο… αρέσει στον Φιρμίνο!

Ο Κουτίνιο με τη φανέλα της Λίβερπουλ, κατέγραψε 201 εμφανίσεις και σημείωσε 54 γκολ πριν αναχωρήσει για το «Καμπ Νου».

Roberto Firmino has liked this post on Instagram regarding Philippe Coutinho. 👀 pic.twitter.com/8AcMm6j5bW

— Inside LFC (@insidelfc) June 14, 2020