Το πρώτο κατάμεστο γήπεδο στην κορωνο-εποχή

Πρόκειται για αναμέτρηση μπέιζμπολ, την οποία παρακολούθησαν 40.000 φίλαθλοι που γέμισαν το «Life Field» στο Αρλινγκτον. Το Τέξας είναι η μοναδική Πολιτεία των ΗΠΑ που επιτρέπει αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους events με κόσμο.

Μάλιστα έναν μήνα νωρίτερα, ο κυβερνήτης, Γκρεγκ Αμποτ ανακοίνωσε ότι δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και ότι όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν κανονικά.

Βέβαια, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, εξήγησε ότι στο γήπεδο η μάσκα είναι υποχρεωτική, αλλά με 40.000 στοιβαγμένους, είναι αμφίβολο πόση προστασία θα μπορούσε να προσφέρει η χρήση της.

It’s the Texas Rangers home opener — the stadium in Arlington is the only one that is opened to full capacity in all of baseball.

Rangers officials said fans are required to wear masks inside the stadium 👀

(AP/Jeffrey McWhorter) pic.twitter.com/9gpMJ6sMX2

— The Recount (@therecount) April 5, 2021