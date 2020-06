Το πλάνο του ΝΒΑ για το restart

Έτοιμο για restart είναι το NBA.

Έπειτα από τρεις μήνες απραξίας λόγω του κορωνοϊού, η κορυφαία Λίγκα μπάσκετ δείχνει έτοιμη να ανακοινώσει την επιστροφή στη δράση και το πρώτο τζάμπολ θα γίνει 31 Ιουλίου, ενώ στις 12 Οκτωβρίου (αν χρειαστεί Game 7 στους τελικούς) θα πέσει η αυλαία. Όπως άλλωστε, έχει γίνει γνωστό αργά χτες το βράδυ.

Την Πέμπτη θα τεθεί σε ψηφοφορία το τελικό πλάνο, το οποίο μεταφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ του ESPN, Άντριαν Βονιαρόφσκι.

Η αγωνιστική περίοδος θα ολοκληρωθεί στο Ορλάντο με τη συμμετοχή των 22 από τις 30 ομάδες του πρωταθλήματος, δίνοντας από 8 ματς για το υπόλοιπο της Regular Season. Οι 13 θα είναι από τη Δύση και οι 9 από την Ανατολή, ώστε να σφραγιστούν τα εισιτήρια για τα play off.

Αυτές θα είναι οι 16 ομάδες που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στις πρώτες οκτώ θέσεις της κάθε περιφέρειας, συν τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς, Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Σακραμέντο Κινγκς, Σαν Αντόνιο Σπερς, Φίνιξ Σανς και Γουάσινγκτον Γουίζαρντς.

