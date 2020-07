Το «αντίο» του Μιγκέλ: «Τα λέμε σύντομα, οικογένεια»

View this post on Instagram

Chegou a hora de agradecer ao Vitória pelas oportunidades que me deram. Foram 7 anos de aprendizagem, em que consegui cumprir o meu sonho de jogar com a camisola do Rei e lutar pelo nosso vitória. Por vezes consegui e por vezes não, mas o caminho faz-se caminhando com conquistas e derrotas. A quem sempre me apoiou um obrigado gigante. Estarei sempre a apoiar-vos esteja onde estiver. Uma vez conquistador, conquistador para sempre. Até já família 🖤