Το 54% των οπαδών της Τότεναμ θέλει να φύγει ο Μουρίνιο

Με την Ευρώπη να… τελειώνει ελέω Ντινάμο Ζάγκρεμπ και την Τότεναμ να κινδυνεύει να μείνει εκτός τετράδας ξανά, δεν αποτελεί έκπληξη το ότι οι οπαδοί των Λονδρέζων είναι απογοητευμένοι από την ομάδα τους και τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα του Athletic, το 54,32% των φίλων των «σπερς» θα ήθελαν να δουν άλλον προπονητή στον πάγκο του χρόνου τέτοια εποχή!

Ο μοναδικός που ξεπερνά τον «Special One» είναι ο Στιβ Μπρους της Νιουκάστλ, ο οποίος συγκεντρώνει μονάχα το 25% των προτιμήσεων των οπαδών της ομάδας του.

Από την άλλη, συντριπτικά υπέρ είναι τα ποσοστά για τους Κάρλο Αντσελότι (Έβερτον, 98,67%), Γιούργκεν Κλοπ (Λίβερπουλ, 98,42%), Μαρσέλο Μπιέλσα (Λιντς, 98,13%), Πεπ Γκουαρδιόλα (Μάντσεστερ Σίτι, 97,40%) και Μπρένταν Ρότζερς (Λέστερ, 96,44%).

Το 75,73% των φιλάθλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψήφισε υπέρ του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ενώ αρκετά χαμηλά ποσοστά, κάτω του 50%, συγκέντρωσαν οι Ρόι Χόντζον (Κρίσταλ Πάλας) και Σαμ Άλαρνταϊς (Γουέστ Μπρομ).

There’s an Athletic Premier League fan survey out today, plenty of interesting stuff in there.

Mourinho’s approval rating is the second lowest of all PL managers (note: this wasn’t a survey of Twitter accounts set up in the last 18 months) #THFChttps://t.co/tw2obzRfP7 pic.twitter.com/i7YjCvdoVr

— James Maw (@JamesTMaw) March 31, 2021