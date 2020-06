Tεράστια γκάφα της Λιντς – Έβαλε στις εξέδρες τον… Οσάμα Μπιν Λάντεν!

Την μόδα της εικονικής εξέδρας επιχείρησε να ακολουθήσει η Λιντς βάζοντας χαρτόνια με φωτογραφίες φιλάθλων στις κερκίδες του γηπέδου της.

Ωστόσο από το τελικό αποτέλεσμα προέκυψε γκάφα μεγατόνων.

Κι αυτό διότι, στις εξέδρες, εντοπίστηκε το πρόσωπο του Οσάμα μπιν Λάντεν, του πρώην ηγέτη της Αλ Κάιντα, κάτι που προκάλεσε δυσαρέσκεια και εκνευρισμό στους φίλους της αγγλικής ομάδας.

Μετά από τα έντονα παράπονα και τα σχόλια που ακολούθησαν, ο σύλλογος αφαίρεσε την εικόνα και θα φροντίσει να μην χρησιμοποιούνται άλλες προσβλητικές εικόνες σαν κι αυτή.

Guess Who – Leeds United edition

Does he have a beard?”

“Yes”

“Was he a founder of the pan-Islamic militant organization al-Qaeda?”

“Yes”

“Is it Bin Laden?”

“Yeah, well done, you win” pic.twitter.com/aEcBe4hzWO

— Smiv (@smivadee) June 24, 2020