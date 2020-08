Τέλειωσε οριστικά ο Σετιέν για την Μπαρτσελόνα (ανακοίνωση)

Οι εξελίξεις τρέχουν στην Μπαρτσελόνα ύστερα από τον διασυρμό με 8-2 από την Μπάγερν στα προημιτελικά του Final-8 του Champions League. Ο πρόεδρος των Καταλανών, Τζουζέπ Μαρία Μπαρομέου είχε αναφέρει ότι ο Κίκε Σετιέν αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία.

Η είδηση επιβεβαίωθηκε με κάθε επισημότητα, αφού η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι λύνει την συνεργασία της με τον Σετιέν, όπως αποφάσισε τo διοικητικό συμβούλιο των Καταλανών. Μάλιστα προαναγγέλθηκαν και σοβαρές αλλαγές στην πρώτη ομάδα, αλλά και η ανακοίνωση του νέου προπονητή.

“Το Δ.Σ. συμφώνησε ότι ο Κίκε Σετιέν δεν θα συνεχίσει ως προπονητής της πρώτης ομάδας. Είναι η πρώτη απόφαση σε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης της ομάδας, η οποία θα γίνει με την συναίνεση της τεχνικής ηγεσίας και του νέου προπονητή, ο οποίος θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες” αναφέρει η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα.

Ο 61χρονος τεχνικός αποτέλεσε τον διάδοδο του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο, αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει σε επιτυχίες τους μπλαουγκράνα. Σύμφωνα με την Mundo Deportivo, η Μπαρτσελόνα είναι σε συνεχή επαφή με τον Ρόναλντ Κούμαν ώστε να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Σετιέν.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020