Τα παιχνίδια του ΒCL που θα γίνουν στην Κύπρο

Η πανδημία του κορωνοϊού συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις σε πρωταθλήματα και Κύπελλα και το Basketball Champions League δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο.

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, τα προκριματικά αλλάζουν τρόπο διεξαγωγής και θα πραγματοποιηθούν σε δύο διαφορετικές πόλεις με τη μορφή Final Four και με νοκ άουτ αναμετρήσεις.

Για την ακρίβεια, οι δύο όμιλοι θα διεξαχθούν στην Κύπρο και άλλοι δύο στο Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας.

Ο όμιλος του Κεραυνού θα γίνει στην Κύπρο. Θυμίζουμε ότι θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ενώ αν προκριθεί, θα συναντήσει στον τελικό το νικητή του ζευγαριού Γκρόνινγκεν-Ντνίπρο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προκριματικών:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ:

Ημιτελικοί (23/9): Μπάκεν Μπίαρς-Χάποελ Τελ Αβίβ και Άνβιλ-Μονς

Τελικός (25/9)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Ημιτελικοί (22/9): Κεραυνός-Ηρακλής και Γκρόνινγκεν-Ντνίπρο

Τελικός (24/9)

ΜΠΟΤΕΒΓΚΡΑΝΤ

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

Ημιτελικοί (23/9): Κλουζ-Ιγκοκέα, Φριμπούργκ-Σπόρτινγκ

Τελικός (25/9)

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ

Ημιτελικοί (22/9): Τσμόκι Μινσκ-Μπάλκαν και Νεπτούνας-Λόντον Λάιονς

Τελικός (24/9)

