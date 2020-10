«Συστήνεται» στους τρεις αντιπάλους της η Ομόνοια

Με ανάρτησή της στα social media η Ομόνοια απευθύνεται στους τρεις αντιπάλους της στον 5ο όμιλο του Europa League, ενημερώνοντάς τους για το τι σημαίνει το όνομά της.

Συγκεκριμένα οι πράσινοι γράφουν τη λέξη «Ομόνοια» στα… ελληνικά για τον ΠΑΟΚ, στα ολλανδικά για την Αϊντχόφεν και στα ισπανικά για τη Γρανάδα και προσθέτει: «Αυτό σημαίνει Ομόνοια στη γλώσσα σας. Ανυπομονούμε να παίξουμε απέναντι σε τόσο ιστορικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους».

ΟΜΟΝΟΙΑ… Greek 🇨🇾🇬🇷

EENDRACHT… Dutch 🇳🇱

CONCORDIA… Spanish 🇪🇸

This is what OMONOIA means in your language.

Looking forward to play against such historic European clubs! @PAOK_FC @psveindhoven @GranadaCdeF pic.twitter.com/wPuyu2wM3X

— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) October 2, 2020