Συνελήφθη ο 12χρονος που επιτέθηκε ρατσιστικά στον Ζαχά

O επιθετικός της Κρίσταλ Πάλας, Βιλφρίντ Ζαχά, δέχτηκε άθλια ρατσιστική επίθεση στο διαδίκτυο, την οποία δημοσιοποίησε ο ίδιος. Η Premier League στάθηκε στο πλευρό του ποδοσφαιριστή και εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι “μέσω του αποκλειστικού συστήματος αναφοράς μας μπορούμε να αναλάβουμε άμεση δράση σε περιπτώσεις όπως αυτή”.

Λίγες ώρες αργότερα, η αστυνομία των West Midlands ανακοίνωσε ότι ο 12χρονος που προχώρησε στην αχαρακτήριστη χειρονομία προς τον επιθετικό από την Ακτή Ελεφαντοστού, συνελήφθη. “Ενημερωθήκαμε για μια σειρά ρατσιστικών μηνυμάτων που στάλθηκαν σε έναν ποδοσφαιριστή σήμερα και αφού τα εξετάσαμε και διενεργήσαμε ελέγχους, έχουμε συλλάβει ένα αγόρι. Ο 12χρονος από το Σόλιχαλ τέθηκε υπό κράτηση. Ευχαριστούμε όλους όσοι ανέδειξαν το θέμα. Ο ρατσισμός δεν θα γίνει ανεκτός” ανέφερε η αστυνομία.

#ARRESTED| We were alerted to a series of racist messages sent to a footballer today and after looking into them and conducting checks, we have arrested a boy.

The 12-year-old from #Solihull has been taken to custody.

Thanks to everyone who raised it. Racism won’t be tolerated. pic.twitter.com/oFxBUvdtV1

— West Midlands Police – #StayAlert (@WMPolice) July 12, 2020