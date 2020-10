Στο… πιάτο του πράσινου λαού τα πακέτα του Γιουρόπα Λιγκ!

Τα πακέτα για τα εντός έδρας ματς της Ομόνοιας στην φάση των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ παρουσίασε το γραφείο Τύπου των πρασίνων.

Μάλιστα στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τα χρήματα θα επιστραφούν σε περίπτωση που αγώνας ή αγώνες διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών λόγω της νόσου COVID-19.

Αναλυτικά:

Από την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, διατίθενται τα Πακέτα Εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες μας στην φάση των ομίλων του Europa League!

Προτεραιότητα για αγορά Πακέτου Εισιτηρίων θα έχουν οι κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας 2020-21 από τις 16 Οκτωβρίου μέχρι και τις 21 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της ΟΥΕΦΑ ισχύουν τα πιο κάτω:

– Οι διαθέσιμες θέσεις του σταδίου ΓΣΠ είναι προκαθορισμένες σύμφωνα με το πρωτόκολλο της ΟΥΕΦΑ.

– Δεν υπάρχει η δυνατότητα από τους υφιστάμενους κατόχους Εισιτηρίου Διαρκείας να διατηρήσουν τη θέση του Εισιτηρίου Διαρκείας τους, καθώς λόγω υποχρεώσεων της ομάδας προς την ΟΥΕΦΑ αλλά και του πρωτοκόλλου της ΟΥΕΦΑ, αρκετές θέσεις που ανήκουν σε κατόχους Εισιτηρίου Διαρκείας 2020-21 δεν είναι διαθέσιμες.

– Η διάθεση εισιτηρίων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας ανά τμήματα και κερκίδες.

– Οι θέσεις στα τμήματα 101, 102, 106, 107, 204, 205, 206, και 403 δεν θα είναι διαθέσιμες.

– Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από την ώρα προσέλευσης στο γήπεδο μέχρι το τέλος του αγώνα, αλλά και κατά τις μετακινήσεις στο στάδιο.

– Οι θεατές πρέπει να παραμένουν καθήμενοι κατά τη διάρκεια του αγώνα και να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους.

– Η κάθε ομάδα στους Ομίλους του Europa League μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το 30% της χωρητικότητας του σταδίου της.

Η σειρά προτεραιότητας για αγορά Πακέτου Εισιτηρίων είναι η ακόλουθη:

– Από τις 16 Οκτωβρίου: Κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας Platinum και VIP.

– Από τις 17 Οκτωβρίου: Κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας Gold.

– Από τις 19 Οκτωβρίου: Κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας Silver και East A.

– Από τις 20 Οκτωβρίου: Κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας East B και Green.

– Στις 21 Οκτωβρίου: Όλοι οι πιο πάνω.

– Από τις 22 Οκτωβρίου: Ελεύθερη για όλο τον κόσμο η διάθεση των Πακέτων Εισιτηρίων.

Το πακέτο περιλαμβάνει τους πιο κάτω αγώνες

OMONOIA Vs PSV Eindhoven | 29/10/2020 | 22:00

OMONOIA Vs CF Granada | 05/11/2020 | 19:55

OMONOIA Vs PAOK FC | 03/12/2020 | 22:00

Για την αγορά Πακέτου Εισιτηρίων είναι απαραίτητα τα πιο κάτω

– Κάρτα φιλάθλου

– Κάρτα Εισιτηρίου Διαρκείας (για την περίοδο με προτεραιότητα)

– Πολιτική Ταυτότητα ή πιστοποιητικό γεννήσεως για παιδία κάτω των 14

Τα σημεία πώλησης των πακέτων

1. Εκδοτήρια στο Οίκημα του Σωματείου (οδός Παπανικολή 5)

2. Κατάστημα Green Boutique Νήσου (Λεωφόρος Λεμεσού 241, Νήσου, 2571)

3. Online Ticketing: https://bit.ly/2sghwHu

Ωράριο σημείων πώλησης από τις 16 Οκτωβρίου μέχρι τις 29 Οκτωβρίου

– Δευτέρα μέχρι Σάββατο | 09:00 – 19:00

– Κυριακή | 10:00 – 14:00

Τιμές Πακέτων

ΚΕΡΚΙΔΑ ΠΑΚΕΤΟ ΘΕΩΡΕΙΑ € 335 VIP € 275 ΔΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΩ ΔΙΑΖΩΜΑ | Δ2 – Δ5 € 130 ΔΥΤΙΚΗ – ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ | Δ1+Δ6 € 130 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α1 – Α4 € 110 ΒΟΡΕΙΑ Β1 – Β4 € 80 ΝΟΤΙΑ Α1 – Α4 € 80

Τρόποι πληρωμής

– Εκδοτήρια Παπανικολή και Κατάστημα Νήσου: μετρητά & VISA

– Online Ticketing: VISA

Σημαντικές σημειώσεις

1. Θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που αγώνας ή αγώνες διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών λόγω της νόσου COVID-19.

2. Την περίοδο διάθεσης των Πακέτων Εισιτηρίων (16 Οκτωβρίου – 29 Οκτωβρίου), δεν θα είναι εφικτό να διατίθενται Εισιτήρια Διαρκείας 2020-21.

Πληροφορίες: 22025429 & 22104848