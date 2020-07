Στο Άνφιλντ η κούπα του πρωταθλήματος – ΦΩΤΟ

Τα γιορτινά του έχει βάλει το Άνφιλντ για τον αποψινό αγώνα του πρωταθλήματος κόντρα στην Τσέλσι, με την κούπα του πρωταθλήματος να βρίσκεται ήδη εκεί.

Η Λίβερπουλ υποδέχεται για την 37η αγωνιστική της Premier League την Τσέλσι παιχνίδι στο οποίο θα γίνει η απονομή του τίτλου στους «κόκκινους», οι οποίοι μετά από 30 χρόνια απουσίας επιστρέφουν στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Μπορεί η έδρα των «κόκκινων» να μην γεμίσει από κόσμο, για λόγους προστασίας και ασφάλειας της υγείας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ωστόσο όταν πλέον όλα θα είναι και πάλι φυσιολογικά η πόλη θα γίνει κατακόκκινη για την μεγαλειώδη γιορτή κατάκτησης του τροπαίου.

Σ΄ότι έχει να κάνει με το τι θα επακολουθήσει μετά το ματς, ο Κένι Νταγκλίς θα απονείμει στους παίκτες του Κλοπ τα μετάλλια, όπως και στον αρχηγό της ομάδας Τζόρνταν Χέντερσον ο οποίος στην συνέχεια θα παραλάβει το τρόπαιο προκειμένου να δείξει σε όλους ότι η Λίβερπουλ επέστρεψε πλέον στην κορυφή.

