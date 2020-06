Στην προπόνηση με φανέλα της Λίβερπουλ ο Ακινφένουα, πήρε πρόστιμο – ΒΙΝΤΕΟ

Οπως φαίνεται έχει μεγάλη αδυναμία στη Λίβερπουλ, καθώς αποφάσισε να φορέσει τη φανέλα της, στην προπόνηση της Γουίκομ Γουόντερερς, όπου ανήκει.

Οπως δήλωσε ο ίδιος, δεν τον ενδιαφέρει το πρόστιμο που θα δεχθεί αλλά και τα πειράγματα των συμπαικτών του.

Τον νοιάζει μόνο που οι «Reds», κατέκτησαν το πρωτάθλημα μετά από 30 χρόνια!

.@daRealAkinfenwa has revealed he has “happily” accepted a fine after turning up to Wycombe training in a Liverpool shirt on Friday. 🤣pic.twitter.com/swURHCFN8Y

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 27, 2020