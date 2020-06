Σπάει τα ταμεία για Βέρνερ – ΦΩΤΟ

Κοντά σε μία σπουδαία μεταγραφή βρίσκεται η Τσέλσι, με τον Τίμο Βέρνερ να είναι έτοιμος να μετακομίσει στο «Στάμφορντ Μπριτζ»!

Οι «μπλε» του Λονδίνου έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον 24χρονο, ενώ θα καταβάλουν τα 60 εκατομμύρια της ρήτρας στη Λειψία. Ο Γερμανός άσος έχει σκοράρει τη φετινή σεζόν 31 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας τουλάχιστον τα διπλάσια από κάθε ποδοσφαιριστή της Τσέλσι!

Για την ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ, ο πρώτος σκόρερ της φετινής σεζόν είναι ο Τάμι Έιμπραχαμ με 15 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Οι επιδώσεις του Τίμο Βέρνερ σίγουρα φανερώνουν τον λόγο για τον οποίο η Τσέλσι είναι έτοιμη να σπάσει την ρήτρα του.

31 – Timo Werner has scored 31 goals in all competitions in 2019-20 – more than twice as many as any Chelsea player (Abraham leading with 15). Target. pic.twitter.com/CiDrQD2oAh

— OptaFranz (@OptaFranz) June 5, 2020