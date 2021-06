Σοκαριστικές στιγμές στο Δανία-Φινλανδία: Έπεσε αναίσθητος ο Έρικσεν, παλεύει για τη ζωή του

Σοκαριστική στιγμή λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους στο Δανία-Φινλανδία! Σε μια ανύποπτη στιγμή, ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο! Οι ποδοσφαιριστές που ήταν γύρω του κάλεσαν αμέσως το ιατρικό επιτελείο που μπήκε εσπευσμένα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι σκηνές ήταν σοκαριστικές, με τους παίκτες της Δανίας να σχηματίζουν ένα ανθρώπινο τείχος γύρω του για να μην φαίνεται τι συμβαίνει και το ιατρικό επιτελείο έκανε ανάνηψη και τεχνητή αναπνοή στον άτυχο ποδοσφαιριστή που έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του.

Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, οι διαιτητές και οι οπαδοί κρατούσαν τα μαλλιά τους, οι στιγμές ήταν έντονα φορτισμένες και άπαντες έμοιαζαν σοκαρισμένοι. Μετά από αρκετή ώρα και μετά από πολλές προσπάθειες του ιατρικού επιτελείου, οι ποδοσφαιριστές σήκωσαν ορισμένα σεντόνια γύρω από το φορείο και έβγαλαν εκτός αγωνιστικού χώρου τον Έρικσεν, ο οποίος παλεύει για τη ζωή του!

Christian Eriksen does not look in a good way after collapsing on the pitch 😯 #DEN #Finland pic.twitter.com/C26iaYACs6

— Ryan Williams (@razza6999) June 12, 2021