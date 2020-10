Σοκ στη Βιέννη, ο άγνωστος Σονέγκο «καθάρισε» 2-0 τον Τζόκοβιτς!

Τη νίκη της ζωής του πέτυχε το βράδυ της Παρασκευής στη Βιέννη ο Λορέντζο Σονέγκο!

Ο 25χρονος Ιταλός, με καταγωγή από το Τορίνο που είναι στο Νο42 της παγκόσμιας κατάταξης, παίζοντας φανταστικό τένις απέκλεισε με 6-2, 6-1 σε 68 λεπτά το Νο1 του κόσμου Νόβακ Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Vienna Open!

Ο Σονέγκο, που αποκλείστηκε από τα προκριματικά αλλά συμμετείχε εν συνεχεία στο κυρίως ταμπλό ως lucky loser (τυχερός ηττημένος!!!) απέκλεισε κατά σειρά τους Λάγιοβιτς και Χουρκάτς, αλλά έκανε το παιχνίδι της ζωής του στα προημιτελικά και έβγαλε νοκ-άουτ τον κακό Τζόκοβιτς.

Ο «Νόλε» χάνει για πρώτη φορά από lucky loser και μέσα στο 2020 χάνει μόλις για 2η φορά μέσα στο κορτ, μετά από την ήττα στον τελικό του Roland Garros από τον Ράφα Ναδάλ.

Sonego with one of the shocks of the season 💪

🎥: @TennisTV | @ErsteBankOpen

pic.twitter.com/UANvEjk8Q3

— ATP Tour (@atptour) October 30, 2020