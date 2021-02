Σοκ και κλάματα με τον τραυματισμό του Νανού στην Πόρτο – ΒΙΝΤΕΟ

«Πάγωσαν» οι πάντες στο γήπεδο της Μπελενένσες, όταν λίγη ώρα πριν από το φινάλε του αγώνα της γηπεδούχου ομάδας με την Πόρτο, ο Νανού των Δράκων χτύπησε πολύ άσχημα σε σύγκρουσή του με τον Κρίτιτσιουκ.

Ο αριστερός μπακ έδειχνε να χάνει τις αισθήσεις του και, αμέσως, οι παίκτες των δύο ομάδων ζήτησαν με φωνές (κάποια έκλαιγαν σοκαρισμένοι) να μπει το ασθενοφόρο στον αγωνιστικό χώρο. Παρήγορο, πάντως, είναι ότι ο Νανού φάνηκε να είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του, όταν μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο.

Στην σκιά του τραυματισμού του Νανού, η ομάδα του Σέρζιο Κονσεϊσάο έμεινε στο 0-0 και ενδέχεται να χάσει έδαφος σε σχέση με την πρωτοπόρο Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, από την οποία απέχει τρεις βαθμούς, αλλά με ματς περισσότερο.

Prayers 🙏 for Porto’s Nanu after he got into a dangerous collision with Beleneses goalkeeper Stanislav Kritsyuk & had to be rushed to the hospital asap. Scary scene during the #FCPorto vs. #Belenenses match. #PrayforNanu pic.twitter.com/ouSc0XJeoR

— GS7 (@GS7_89) February 4, 2021