Σίτι: «Παντού ο Καντέ! Αν περάσουμε από αυτόν…»

Tρομερό tweet από τη Σίτι, κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League.

Η ομάδα του Μάντσεστερ στέκεται στην εξαιρετική παρουσία του Καντέ ο οποίος… δεν αφήνει τους citizens να δημιουργήσουν, τονίζοντας πως αν περάσουν από αυτόν τότε έχουν ελπίδες…

«53′. Χωρίς αλλαγές στο ημίχρονο και με λίγες φάσεις μέχρι τώρα στο δεύτερο μέρος – Ο Καντέ είναι παντού σε όλο το παιχνίδι, αν μπορέσουμε να περάσουμε αυτόν ίσως κάνουμε δουλειά!»

53. No changes at the break and little chances so far this half – Kante has been everywhere all game, if we can bypass him we might be in business!

