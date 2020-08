Σίλβα προς φαν της Λίβερπουλ: «Αξιολύπητοι, πηγαίνετε να βρείτε σύντροφο»

«Άστραψε και βρόντηξε» ο Μπερνάρντο Σίλβα με τους φίλους της Λίβερπουλ που κατέκλυσαν το προφίλ του μετά τον αποκλεισμό της Μάντσεστερ Σίτι, «δικάζοντάς» τους με tweet και δίνοντας προτάσεις να αξιοποιήσουν… αλλιώς τον χρόνο τους,

Να μένει νοκ-άουτ η ομάδα σου για τέταρτη σερί σεζόν από τα προημιτελικά του Champions League και μάλιστα από ένα αουτσάιντερ, να μην παίζεις λεπτό συμμετοχής στη διάρκεια του αγώνα και να δέχεσαι και τα «πυρά» της καζούρας από τους φίλους της βασικής αντιπάλου σου τα τελευταία χρόνια.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα δεν άντεξε άλλο τους οπαδούς της Λίβερπουλ που «κατασκήνωσαν» στο προφίλ του με δεκάδες σχόλια μετά τον αποκλεισμό της Μάντσεστερ Σίτι από τη Λυών και πέρασε άμεσα στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζοντας «αξιολύπητους» όσους δεν είχαν τίποτα καλύτερο να κάνουν από το να βρίσκονται στον λογαριασμό του.

Με ανάρτησή του στο twitter, μάλιστα, ο Πορτογάλος εξτρέμ ειρωνεύτηκε τους διαδικτυακούς φαν των Reds, γράφοντας ότι καλύτερα «να πάτε να βρείτε σύντροφο ή να πιείτε μια μπύρα» και αναμενόμενα αυτό πυροδότησε νέα «πλυμμήρα» από σχόλια στην ανάρτησή του.

«Και για όλους τους φίλους της Λίβερπουλ που δεν έχουν τίποτα να κάνουν από το να μπαίνουν στον λογαριασμό ενός παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι, λυπάμαι επίσης για σας, για τους λάθος λόγους. Αξιολύπητοι… Πηγαίνετε να πανηγυρίσετε τους τίτλους σας, ή να βρείτε έναν σύντροφο, να πιείτε μια μπύρα, να διαβάσετε ένα βιβλίο. Τόσες πολλές επιλογές!».

And to all Liverpool fans that have nothing else to do than to come to a Man City player account, I’m also sorry for you but for the wrong reasons…😂 pathetic… go celebrate your titles, or try to find a partner, drink a beer with a friend, read a book…🤦🏻‍♂️ so many options!😅

