Μετά την ΑΕΛ επιστρέφει στην Κύπρο για τη Νέα Σαλαμίνα ο Μπαλντέ

Μετά την ΑΕΛ επιστρέφει στην Κύπρο για τη Νέα Σαλαμίνα ο Μπαλντέ

Ανακοίνωση από τους ερυθρόλευκους.

Μεταγραφική ανακοίνωση από τη Νέα Σαλαμίνα:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει την κατ’ αρχήν συμφωνία με τον 33χρονο ακραίο επιθετικό Aldair Djaló Baldé. Ο Aldair αγωνιζόταν την περσινή σεζόν στην KF Gostivari ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ Λεμεσού. Η συμφωνία θα ενεργοποιηθεί με την άφιξή του ποδοσφαιριστή στην Κύπρο και την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων».

