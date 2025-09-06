Μετά την ΑΕΛ επιστρέφει στην Κύπρο για τη Νέα Σαλαμίνα ο Μπαλντέ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ανακοίνωση από τους ερυθρόλευκους.
Μεταγραφική ανακοίνωση από τη Νέα Σαλαμίνα:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει την κατ’ αρχήν συμφωνία με τον 33χρονο ακραίο επιθετικό Aldair Djaló Baldé. Ο Aldair αγωνιζόταν την περσινή σεζόν στην KF Gostivari ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ Λεμεσού. Η συμφωνία θα ενεργοποιηθεί με την άφιξή του ποδοσφαιριστή στην Κύπρο και την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων».