Ανακοίνωσε Βακουλίκ η Νέα Σαλαμίνα

Η ανακοίνωση της Νέας Σαλαμίνας:

Ανακοίνωση | Σύναψη συμφωνίας με τον Denys Vakulyk

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον Ουκρανό τερματοφύλακα Denys Vakulyk, ηλικίας 20 ετών.

Η συμφωνία έχει διάρκεια ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα (1).

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Vakulyk αγωνίστηκε με την ομάδα του Ακρίτα Χλώρακας.

Καλωσορίζουμε τον Denys στην οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

03/09/2025