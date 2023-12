Νάρσινγκ ώρα (και) για γκολ 

Ο 33χρονος Ολλανδός winger είναι από τους ποδοσφαιριστές που μπορούν και κάνουν τη διαφορά στη Νέα Σαλαμίνα.

Η απόκτηση του Λουτσιάνο Νάρσινγκ σκόρπισε χαρά στις τάξεις των οπαδών της ομάδας και η αλήθεια είναι πως έδειξε στον αγωνιστικό χώρο μεμιάς πως ανεβάζει επίπεδο τον τρόπο παιχνιδιού των ερυθρολεύκων.

Ο Νάρσινγκ είναι μία από τις κύριες πηγές δημιουργίας φάσεων στην αντίπαλη περιοχή. Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, ικανός στο one on one και με αντίληψη χώρου.

Αυτό που του λείπει έως τώρα είναι να πετύχει το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Νέας Σαλαμίνας. Σε 14 συμμετοχές έχει δώσει τέσσερις ασίστ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να συνεισφέρει και στο σκοράρισμα ο Ολλανδός o οποίος την περσινή σεζόν στη πολωνική Miedź Legnica, σκόραρε πέντε γκολ δίνοντας και μία ασίστ.