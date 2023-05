Νέα Σαλαμίνα: Πλησιάζει στο όνειρο του ιδιόκτητου κλειστού γηπέδου (ΦΩΤΟΣ)

Η Νέα Σαλαμίνα προχωράει τις διαδικασίες για την άδεια ανέγερσης ιδιόκτητου κλειστού γηπέδου.

Όπως αναφέρει με ανάρτηση του το τμήμα πετόσφαιρας των ερυθρόλευκων:

«Our dream for the future of this sport» (το όνειρό μας είναι το μέλλον αυτού του αθλήματος).

Δείτε φωτογραφίες της εταιρείας Progressive Technologies 3D Rendering Visuals.