Πρώτο παιχνίδι και στην Αγγλία επί εποχής κορωνοϊού

Επιστροφή στη δράση για την Άρσεναλ, η οποία έδωσε φιλική αναμέτρηση με την Τσάρλτον στο κεκλεισμένων των θυρών Emirates.

Οι «κανονιέρηδες» συνέτριψαν 6-0 την ομάδα της Championship κι έδειξαν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση ενόψει της επανέναρξης της Premier League, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουνίου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του Αρτέτα ο νεαρός επιθετικός Ενκετιά, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ, ενώ από ένα τέρμα πρόσθεσαν οι Γουίλοκ, Λακαζέτ και Ομπαμεγιάνγκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος αγωνίστηκε ως δεξιός μπακ, ενώ διαιτητές του αγώνα ήταν μέλη των τεχνικών επιτελείων των δύο ομάδων.

🏟 We won 6-0 against Charlton Athletic in a behind closed doors friendly held at Emirates Stadium earlier today

🗞 Read the match report 👇

— Arsenal (@Arsenal) June 6, 2020