Πρόσβαλε την Ομόνοια, τον έβρισαν και απάντησε «Μόνο ΑΠΟΕΛ»

Μετά τη νίκη και την επική πρόκριση της Ομόνοιας επί της Λέγκιας, ο πρώην ποδοσφαιριστής ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, Καμίλ Κοσόφσκι έκανε ανάρτηση που μάλλον προσβάλλει τους πράσινου.

Ο Πολωνός (δεν αγωνίστηκε στην καριέρα του στη Λέγκια), έγραψε ότι η Ομόνοια δύσκολα θα είναι στις τρεις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας στην Κύπρο, και αυτό πρέπει να προβληματίσει περισσότερο τη Λέγκια για τον αποκλεισμό.

«Η Ομόνοια θα δυσκολευτεί πολύ να μπει στις πρώτες τρεις ομάδες του Κυπριακού πρωταθλήματος αυτή τη σεζόν. Πού είμαστε εμείς; Πρέπει να κάνουμε κάτι γρήγορα!!!» έγραψε στο twitter.

Omonia będzie miała ciężko w tym sezonie załapać się do Top 3 ligi Cypryjskiej.

Gdzie my jesteśmy😕

Trzeba się ogarnąć i to szybko!!!

— Kamil Kosowski (@kamilkosowski55) August 26, 2020