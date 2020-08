Πώς ο Μέσι από… λάθος μετάφραση θα κατέληγε στη Σίτι το 2008!

Προτού εξελιχθεί στον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και για πολλούς κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών, ο Λιονέλ Μέσι θα μπορούσε να είχε καταλήξει στη Μάντσεστερ Σίτι.

Εμφανίστηκε στην επικαιρότητα ως υποψήφιος αγοραστής του πλειοψηφικού πακέτου του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, μάλιστα για αρκετό καιρό υπήρξαν διαπραγματεύσεις με το «τριφύλλι». Τελικά, ο Ταϊλανδός Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ, εξαφανίστηκε ξαφνικά από το προσκήνιο.

Πριν ωστόσο εμπλακεί το όνομά του στην ελληνική επικαιρότητα, έβαλε άθελά του το χέρι του σε μια μεταγραφή που αν υλοποιούταν, θα χαρακτηριζόταν εύκολα το deal του αιώνα.

Συγκεκριμένα, μαζί με τον Γκάρι Κουκ, εκτελεστικό διευθυντή της Σίτι από το Μάιο του 2008 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011, τον Τακσίν Σιναβάτρα (άλλοτε ιδιοκτήτη της Σίτι) και τον Πολ Όλντριτζ (παράγοντα των «πολιτών» εκείνη την περίοδο) λίγο έλειψε να ντύσουν τον Μέσι στα γαλάζια…

Η απίστευτη ιστορία, η οποία ήρθε στο φως το Δεκέμβριο του 2019, μοιάζει σαν παραμύθι και συνέβη τους θερινούς μήνες του 2008.

Το χρήμα είχε αρχίσει να ρέει από τότε, όταν ισχυρός άνδρας των «γαλάζιων» ήταν ο Τακσίν Σιναβάτρα. Μπορεί να μη συγκρίνεται με τα αμύθητα ποσά τα οποία δαπάνησε ο σύλλογος από όταν την ανέλαβαν οι Άραβες κροίσοι μέχρι σήμερα, αλλά δεν επρόκειτο για ευκαταφρόνητα ποσά.

Στο μεταξύ, ο «Μεσσίας» δεν έχει απλά πραγματοποιήσει τα πρώτα του βήματα στην παγκόσμια σκηνή, μα φιγουράρει στη βιτρίνα της Μπαρτσελόνα ως ένας από τους πιο προικισμένους και ανερχόμενους ποδοσφαιριστές του κλαμπ. Ταυτόχρονα, οι μνηστήρες που τον «γλυκοκοιτάζουν» διαρκώς πληθαίνουν.

Σε μια σύνοδο κορυφής της Μάντσεστερ Σίτι, σχετική με το μεταγραφικό σχεδιασμό της επόμενης σεζόν, Σιναβάτρα, Πιεμπονγκσάντ (ένας από τους πλέον έμπιστους συνεργάτες του), Όλντριτζ και Κουκ προβληματίζονταν έντονα. Αιτία, τα πενιχρά αγωνιστικά αποτελέσματα, παρά τα ουκ ολίγα εκατομμύρια που είχαν δοθεί.

«Ακούστηκε σαν: ‘’πρέπει να πάρουμε τον Μέσι’’»

Ο Κουκ είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του στην αγγλική ιστοσελίδα «The Athletic»:

«Βρισκόμασταν στο Λονδίνο και κάναμε μια τηλεφωνική σύσκεψη. Όσο περνούσε η ώρα, ο Παϊρότζ θύμωνε όλο και περισσότερο. Το τηλέφωνο ήταν στο τραπέζι και μιλούσε με τον Πολ, ο οποίος πια ανήκε στους ανθρώπους του Παϊρότζ και προηγουμένως είχε ρόλο στη Γουέστ Χαμ, έχοντας βρει μπελάδες με την υπόθεση του Κάρλος Τέβες και του Χαβιέ Μασεράνο. Φανταστείτε τη σκηνή. Ο Πολ, με τη λονδρέζικη προφορά του, λέει: ‘’Παϊρότζ, πρέπει να μου πεις τι κάνουμε, το πράγμα αρχίζει να ξεφεύγει’’. Ο Παϊρότζ που καθόταν σε μια πολυθρόνα και του έκαναν μασάζ, φωνάζει: ‘’Ναι, ναι! Very messy, messy, it’s getting messy’’».

Όμως, η φάση… νιρβάνας του Παϊρότζ ένεκα μασάζ, σε συνδυασμό με την προφορά του οδήγησαν τους Όλντριτζ και Κουκ σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Ο Ταϊλανδός υποστήριζε ότι η κατάσταση φαινόταν χαοτική.

«Εμείς νομίσαμε πως επεσήμανε ότι: “we’ve got to get Messi’’, δηλαδή εννοούσε πως έπρεπε να αποκτήσουμε τον Μέσι. Κάτι χάθηκε στη μετάφραση και, ορκίζομαι στην κόρη μου, ακούστηκε σαν ‘’πρέπει να πάρουμε τον Μέσι’’», εξομολογείται ο Κουκ.

Τα δύο στελέχη, επιδιώκοντας να ικανοποιήσουν το συγκεκριμένο αίτημα, πράγματι απέστειλαν την πρόταση σε επίσημη μορφή στα γραφεία των «μπλαουγκράνα». H προσφορά ανερχόταν περίπου στα 81 εκατομμύρια ευρώ. Αν γινόταν αποδεκτή, θα τον καθιστούσε την ακριβότερη μεταγραφή παγκοσμίως, σπάζοντας αυτή του Ζινεντίν Ζιντάν από τη Γιουβέντους στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2001 για 73,5 εκατομμύρια ευρώ.

«Είστε τρελοί;»

«Ο Πολ ήρθε σε μένα έπειτα και μου είπε: ‘’Γκάρι, αρχίζω να μπερδεύομαι. Δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ’’. Εγώ του απάντησα: ‘’Κάνε την προσφορά, ας δούμε τι θα σκεφτούμε’’. Κατόπιν, ο Ντέιβ Ρίτσαρντς (σ.σ. διευθύνων σύμβουλος της Πρέμιερ Λιγκ) μού τηλεφώνησε την επόμενη μέρα. ‘’Γκάρι, καταθέσατε προσφορά για τον Λιονέλ Μέσι; Εβδομήντα εκατομμύρια λίρες; Είστε τρελοί;’’ Μου είπε ότι του τηλεφώνησαν από την Μπαρτσελόνα και ήθελαν να μάθουν αν ήταν αληθινή η πρόταση».

Τότε που διαδραματίζονταν αυτά τα γεγονότα, ο Αργεντινός «μάγος» προερχόταν από μια μέτρια για τα δικά του δεδομένα σεζόν. Μετρούσε 10 γκολ σε 28 αγώνες στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Όσο για την «Μπάρτσα»; Είχε τερματίσει ασθμαίνοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, 18 πόντους πίσω από την πρωταθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης και 10 από τη δεύτερη Βιγιαρεάλ. Κάτι τέτοιο είχε ως συνέπεια την αποπομπή του Φράνκ Ράικαρντ από την τεχνική ηγεσία και την έλευση του Πεπ Γκουαρντιόλα. Τα υπόλοιπα είναι λίγο-πολύ γνωστά…

Εντούτοις, αλήθεια πόσοι μπορούν να ισχυριστούν ότι, εφόσον δεν είχε αναλάβει ο Καταλανός τα ηνία, θα είχε παραμείνει στο δυναμικό της ομάδας ο Μέσι;

Το «μπαμ» εντέλει δεν ολοκληρώθηκε. Στον αντίποδα, οι «πολίτες» κατέβαλαν συνολικά 157 εκατομμύρια ευρώ για παίκτες όπως ο Σεν Γκίβεν, ο Κρεγκ Μπέλαμι και ο Ρομπίνιο…