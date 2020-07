Πώς ένας σέρφερ ώθησε τη Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα!

Οι μέρες στο Μέρσεϊσαϊντ λιγοστεύουν, μέχρι η Λίβερπουλ να λάβει την απονομή που της πρέπει για τον πολυπόθητο στόχο της τελευταίας 30ετίας. Στις 22 Ιουλίου, μετά το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Τσέλσι, οι Reds θα ανακηρυχθούν με κάθε επισημότητα πρωταθλητές της Premier League, επικυρώνοντας την μαθηματική εξασφάλιση του τίτλου 7 ολόκληρες αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Τα μετάλλια που θα δοθούν συνολικά φτάνουν τα 40, με τον Γιούργκεν Κλοπ να έχει αναλάβει επί προσωπικού να επιβραβεύσει κάθε μέλος του συνόλου που συνέβαλε, μέγιστα ή ελάχιστα, στη μυθική πρωταθληματική σεζόν.

Κι αν ο Γερμανός coach πρόκειται όντως να μπει σε αυτή τη διαδικασία υπεράσπισης, πιθανότατα δεν θα κάνει καμία εξαίρεση και είναι ικανός να προσφέρει το ίδιο το μετάλλιό του, σε έναν συμπατριώτη του, ο οποίος αφού έμαθε να δαμάζει τα κύματα όπως κανείς άλλος, χάρισε το πιο αναζωογονητικό παράδειγμα προσήλωσης στα αστέρια των Κόκκινων.

Ο Σεμπάστιαν Στόιντνερ, 14 χρόνια αφότου εγκατέλειψε το σχολείο για να ταξιδέψει στη Χαβάη και να κυνηγήσει το όνειρο του σέρφινγκ, πέρασε το κατώφλι του «Μέλγουντ», το προηγούμενο καλοκαίρι. Λίγους μήνες αφότου η ομάδα κατέκτησε το Champions League και προσέγγισε τους 100 βαθμούς στο πρωτάθλημα (97), δίχως να πανηγυρίσει τίτλο.

Μετά από μια τέτοια, ιδιότυπη ανεπιτυχή πορεία που συνοδεύτηκε από τις ελάχιστες δυνατές απώλειες, ο Κλοπ χρειάστηκε να βρει νέο κίνητρο, για να κρατήσει τη σπίθα των παικτών του αναμμένη ενόψει της υπέρβασης. Είχε ακούσει και είχε δει την ιστορία του 30χρονου Γερμανού κυματοδαμαστή, το πώς ισορροπούσε ανάμεσα στα πιο επιβλητικά φυσικά εμπόδια και τον προσκάλεσε έτσι στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Κι ο Στόιντνερ μίλησε από κοντά στον Φαν Ντάικ, τον Χέντερσον, τον Μανέ, τον Σαλάχ και σε όλους τους πρωτεύοντες και δευτερεύοντες παίκτες της Λίβερπουλ, για την τέχνη της επιμονής, της υπομονής και την επάνοδο στο υψηλότατο σημείο που βρισκόσουν, μετά από μια σχεδόν τέλεια απόπειρα.

«Όταν έκανα την πρώτη μου προσπάθεια να σερφάρω σε ένα ψηλό κύμα, ήταν μια απόλυτη καταστροφή. Σχεδόν ξεβράστηκα στα βράχια, αλλά ευτυχώς ήμουν εντελώς καλά. Αν προσδοκάς το χειρότερο και τελικά το χειρότερο δεν συμβαίνει, τότε τι ακριβώς φοβάσαι; Δεν βούλιαξα. Πίστεψα πως θα συμβεί, αλλά δεν το έκανα. Για αυτό ανέβηκα ξανά στη σανίδα και προσπάθησα ξανά. Όταν η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο πέρυσι, ήταν όπως όταν έπεσα από τη σανίδα μου. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να σηκωθείς και να το επιχειρήσεις ξανά. Αυτή είναι η ουσία των σπορ και η νοοτροπία που πρέπει να έχεις».

Τα λόγια αυτά πότισαν διακριτικά το θυμικό των παικτών του Γιούργκεν Κλοπ και σε συνδυασμό με το έξυπνο τρικ που επιστράτευσε ο Γερμανός σέρφερ, φύτρωσαν νέες φιλοδοξίες, νέους στόχους, νέα κίνητρα, σε μια ομάδα που είχε ήδη φτάσει στο απόγειο της Ευρώπης και υπό άλλες συνθήκες μπορούσε εύκολα να ξεφουσκώσει. Ο «Κλόπο» δεν μπορεί να κρύψει τον θαυμασμό του καθώς το περιγράφει:

«Βλέπεις τους surfer στο Youtube και εντυπωσιάζεσαι με αυτά που κάνουν. Περιμένουν το κάθε μεγάλο κύμα για να ορμήσουν σε αυτό και κάθε φορά περιμένουν το κάθε επόμενο μεγαλύτερο κύμα ζώντας σε μια συνεχή κατάσταση που μπορεί ν’ απειλήσει τη ζωή τους.

Είχε έρθει και ήταν στην πισίνα με τα παιδιά και μέσα σε λίγη ώρα προσπάθειας και εκμάθησης, είδα παίκτες μου ν’ αντέχουν δυο και τρία λεπτά κάτω από το νερό! Ηρεμούσαν πνευματικά, δούλευαν το μυαλό τους… Έμαθαν πως πάντοτε μπορούν ν’ αποδώσουν καλύτερα απ’ όσο φαντάζονται… Και ο σέρφερ έμεινε μαζί μας μερικές μέρες ακόμα».

