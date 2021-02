Πόρτο για Νανού: «Έχει εγκεφαλική διάσειση, τραυματισμό του νωτιαίου μυελού και απώλεια μνήμης»

Ανακοίνωση ενημέρωσης για την κατάσταση υγείας του Νανού, ύστερα από τον σοκαριστικό τραυματισμό του στο ματς με την Μπελενένσες, εξέδωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/2) η Πόρτο.

«Ο Νάνου έχει εγκεφαλική διάσειση και τραυματισμό του νωτιαίου μυελού, με απώλεια μνήμης. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του είναι σταθερή, έχει συνείδηση και έχει ήδη προσανατολιστεί στο χρόνο και στο χώρο. Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο ”S. Francisco Xavier” δεν έδειξαν μεταβολές στην κλινική σοβαρότητα. Θα συνεχίσει να παρακολουθείται στο νοσοκομείο», τόνισαν χαρακτηριστικά οι «Δράκοι».

Força Nanu. Rápidas melhoras 💪

ℹ Nanu teve uma concussão cerebral e traumatismo vértebro-medular com perca de conhecimento. Neste momento está estável, consciente e já está orientado no tempo e no espaço#FCPorto #BFSFCP pic.twitter.com/FmTZZwZ2Qm

