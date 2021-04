Πόνταρε τα τελευταία 72 λεπτά και κέρδισε 12.000 ευρώ – Στο δελτίο και κυπριακός αγώνας

Απίστευτο κι όμως συνέβη! Ενας Βρετανός θέλησε να ποντάρει τα τελευταία του λεφτά σε ένα δελτίο με 20 αγώνες και κατάφερε να κερδίσει 12.000 ευρώ μιας και τους έπιασε όλους!

Το εν λόγω άτομο αποφάσισε να παίξει τα τελευταία του 72 λεπτά (63 πένες) που είχαν απομείνει στον λογαριασμό του ποντάροντας σε 20 αγώνες στο SkyBet. Το αποτέλεσμα ήταν να πιάσει και τα 20 ματς και να βάλει στην τσέπη του 12.000 ευρώ!

Πώς το έκανε αυτό; Επέλεξε 20 αγώνες από διάφορα πρωταθλήματα, όπως Κύπρο, Αγγλία, Σκωτία, Ολλανδία, Ουρουγουάη, Αυστρία, Τουρκία, Δανία, Ισπανία και Κροατία με απόδοση 25505.74. Η τύχη δεν του γύρισε την πλάτη, έκανε 20/20 και έτσι κέρδισε 12.000 ευρώ.

Ο γιος του όταν είδε ότι όλοι οι αγώνες ολοκληρώθηκαν, δημοσίευσε το κερδισμένο δελτίο μαζί με ένα βίντεο από τους έξαλλους πανηγυρισμούς με τον πατέρα του και φυσικά έγινε viral!

Πάντως το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως ο συγκεκριμένος τύπος το είχε πάρει απόφαση να κλείσει τον λογαριασμό του, θέλοντας να παίξει ένα τελευταίο στοίχημα.

*Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες του στοιχήματος, ανάμεσα στα παιχνίδια που παίχθηκαν ήταν και το διπλό της ΑΕΛ επί της ΑΕΚ.

My Dad was ready to close his account and put his last 63p on this😂👏🏽 pic.twitter.com/715cGm55jy

— Adam (@AdamOsbourne_3) April 11, 2021