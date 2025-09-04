ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ομόνοια 29Μ ανακοίνωσε τον νεαρό Έλλιοτ Μπέιτς Ανδρέου

Η Ομόνοια 29Μ ανακοίνωσε τον νεαρό Έλλιοτ Μπέιτς Ανδρέου

Την απόκτηση του Έλλιοτ Μπέιτς Ανδρέου ανακοίνωσε επίσημα η Ομόνοια 29Μ, ενισχύοντας τις επιλογές της στον χώρο του κέντρου με τον 19χρονο ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

☘️ Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Έλλιοτ Μπέιτς Ανδρέου.

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 23/06/2006 και αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού μέσου. 

Καλωσορίζουμε τον Έλλιοτ στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.

We are building the team.

#2025-2026

 

 

