Η συμφωνία με τους επενδυτές δεν προχώρησε – Ανακοίνωση από τον Διγενή Μόρφου

Ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου ενημέρωσε επίσημα ότι η πολυσυζητημένη συμφωνία με υποψήφιους επενδυτές δεν έχει τελεσφορήσει, τονίζοντας πως το Σωματείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη ολοκλήρωσή της.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Σημαντική Ανακοίνωση

Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ενημερώνει ότι η συμφωνία με τους υποψήφιους επενδυτές δεν έχει προχωρήσει για λόγους τους οποίους δεν ευθύνεται το Σωματείο. Το Σωματείο συνεχίζει απρόσκοπτα το μεγάλο του στόχο που είναι η διατήρηση της μνήμης και της ιστορίας!

Η ποδοσφαιρική ομάδα συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στα γήπεδα και τη φετινή χρονιά με στόχο να έχουμε μια δυνατή ποδοσφαιρική ομάδα ικανή να διεκδικήσει ότι της αξίζει και γι' αυτό απευθύνουμε κάλεσμα στον κόσμο μας για να στηρίξει την προσπάθεια του προπονητή και των ποδοσφαιριστών μας!

Όσο ζει ο Διγενής η Μόρφου δεν πεθαίνει! Συνεχίζουμε απρόσκοπτα το έργο μας.»