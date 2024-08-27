Πρόγραμμα Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2024 - 2025

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ολυμπιακό Μέγαρο η κλήρωση του Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ αγωνιστικής περιόδου 2024 - 2025.
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί και στην επόμενη αγωνιστική με τη συμμετοχή δεκαέξι ομάδων που θα παίξουν σε δύο γύρους, σύνολο 30 αγωνιστικές.
Αναλυτικά θα λάβουν μέρος οι ακόλουθες ομάδες:
ΑΕ Τρούλλων, ΑΟ Αυγόρου, ΑΟ Θύελλα Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας, ΑΕΚ Κοράκου, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου, ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς, ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας, Άτλας Αγλαντζιάς, Εθνικός Άσσιας, Η Ακανθού, ΘΟΪ Πύργου, Κόρνος FC, Ξυλοφάγου FC, Ολυμπιάς Λυμπιών, Ορφέας Λευκωσίας, ΠΟ Άδωνης Ιδαλίου.
Με τη λήξη του Πρωταθλήματος, οι πρώτες τρεις ομάδες της βαθμολογίας θα εξασφαλίσουν άνοδο στο Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας περιόδου 2025 - 2026. Οι τέσσερις τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας, θα διαβαθμιστούν στο αγροτικό.
Το αναλυτικό πρόγραμμα:
|1η Αγωνιστική
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|vs
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|vs
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|vs
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|vs
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|VS
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|
2η Αγωνιστική
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|vs
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|vs
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|vs
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|vs
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|vs
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|VS
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|3η Αγωνιστική
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|vs
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|vs
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|vs
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|vs
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|4η Αγωνιστική
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|vs
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|vs
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|vs
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|vs
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|5η Αγωνιστική
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|vs
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|vs
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|vs
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|6η Αγωνιστική
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|vs
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|vs
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|vs
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|vs
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|7η Αγωνιστική
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|vs
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|vs
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|vs
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|vs
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|8η Αγωνιστική
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|vs
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|vs
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|vs
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|vs
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|9η Αγωνιστική
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|vs
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|vs
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|vs
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|vs
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|10η Αγωνιστική
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|vs
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|vs
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|vs
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|vs
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|11η Αγωνιστική
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|vs
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|vs
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|vs
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|12η Αγωνιστική
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|vs
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|vs
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|vs
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|vs
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|13η Αγωνιστική
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|vs
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|vs
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|vs
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|14η Αγωνιστική
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|vs
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|vs
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|vs
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|vs
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|15η Αγωνιστική
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|vs
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|vs
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|vs
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|16η Αγωνιστική
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|vs
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|vs
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|vs
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|vs
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|vs
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|17η Αγωνιστική
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|vs
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|vs
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|vs
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|vs
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|vs
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|18η Αγωνιστική
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|vs
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|vs
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|vs
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|vs
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|vs
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|19η Αγωνιστική
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|vs
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|vs
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|vs
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|20η Αγωνιστική
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|vs
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|vs
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|vs
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|vs
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|21η Αγωνιστική
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|vs
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|vs
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|vs
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|vs
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|22η Αγωνιστική
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|vs
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|vs
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|vs
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|vs
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|23η Αγωνιστική
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|vs
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|vs
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|vs
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|vs
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|24η Αγωνιστική
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|vs
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|vs
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|vs
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|vs
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|25η Αγωνιστική
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|vs
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|vs
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|vs
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|vs
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|26η Αγωνιστική
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|vs
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|vs
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|vs
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|vs
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|27η Αγωνιστική
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|vs
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|vs
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|vs
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|28η Αγωνιστική
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|vs
|ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
|ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
|vs
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|vs
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
|vs
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|29η Αγωνιστική
|Η ΑΚΑΝΘΟΥ
|vs
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
|vs
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