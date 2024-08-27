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Πρόγραμμα Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2024 - 2025

Δημοσιεύθηκε 27.8.2024
Πρόγραμμα Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2024 - 2025

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ολυμπιακό Μέγαρο η κλήρωση του Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ αγωνιστικής περιόδου 2024 - 2025.

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί και στην επόμενη αγωνιστική με τη συμμετοχή δεκαέξι ομάδων που θα παίξουν σε δύο γύρους, σύνολο 30 αγωνιστικές.

Αναλυτικά θα λάβουν μέρος οι ακόλουθες ομάδες:

ΑΕ Τρούλλων, ΑΟ Αυγόρου, ΑΟ Θύελλα Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας, ΑΕΚ Κοράκου, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου, ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς, ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας, Άτλας Αγλαντζιάς, Εθνικός Άσσιας, Η Ακανθού, ΘΟΪ Πύργου, Κόρνος FC, Ξυλοφάγου FC, Ολυμπιάς Λυμπιών, Ορφέας Λευκωσίας, ΠΟ Άδωνης Ιδαλίου.

Με τη λήξη του Πρωταθλήματος, οι πρώτες τρεις ομάδες της βαθμολογίας θα εξασφαλίσουν άνοδο στο Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας περιόδου 2025 - 2026. Οι τέσσερις τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας, θα διαβαθμιστούν στο αγροτικό.

Το αναλυτικό πρόγραμμα:

1η Αγωνιστική
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ vs ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC vs Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ vs Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 vs ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
Η ΑΚΑΝΘΟΥ VS Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ

2η Αγωνιστική
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ vs Η ΑΚΑΝΘΟΥ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ vs ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ vs ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ vs ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ VS Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
3η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC vs Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ vs ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 vs Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Η ΑΚΑΝΘΟΥ vs ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ vs ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
4η Αγωνιστική
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ vs Η ΑΚΑΝΘΟΥ
Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ vs ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ vs ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
5η Αγωνιστική
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 vs Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
Η ΑΚΑΝΘΟΥ vs Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ vs Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ vs ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
6η Αγωνιστική
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ vs ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ vs ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ vs Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ vs Η ΑΚΑΝΘΟΥ
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
7η Αγωνιστική
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ vs ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
Η ΑΚΑΝΘΟΥ vs Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ vs ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ vs Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
8η Αγωνιστική
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs Η ΑΚΑΝΘΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ vs ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC vs ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ vs ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ vs ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
9η Αγωνιστική
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 vs ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Η ΑΚΑΝΘΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ vs Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ vs Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
10η Αγωνιστική
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ vs Η ΑΚΑΝΘΟΥ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC vs ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ vs ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ vs Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
11η Αγωνιστική
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
Η ΑΚΑΝΘΟΥ vs ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ vs ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ vs Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ vs ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
12η Αγωνιστική
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ vs ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC vs Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ vs Η ΑΚΑΝΘΟΥ
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 vs ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
13η Αγωνιστική
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
Η ΑΚΑΝΘΟΥ vs ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ vs ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ vs ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ vs Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
14η Αγωνιστική
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ vs Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC vs ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ vs ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 vs Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs Η ΑΚΑΝΘΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
15η Αγωνιστική
Η ΑΚΑΝΘΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ vs ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ vs ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ vs ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ vs ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
16η Αγωνιστική
Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ vs Η ΑΚΑΝΘΟΥ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ vs ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ vs ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ vs ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ vs ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
17η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ vs Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC vs ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ vs Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 vs Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
Η ΑΚΑΝΘΟΥ vs ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
18η Αγωνιστική
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ vs Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs Η ΑΚΑΝΘΟΥ
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ vs ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ vs ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ vs ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
19η Αγωνιστική
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ vs Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 vs ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
Η ΑΚΑΝΘΟΥ vs Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ vs ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
20η Αγωνιστική
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ vs Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ vs Η ΑΚΑΝΘΟΥ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ vs ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
21η Αγωνιστική
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC vs ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
Η ΑΚΑΝΘΟΥ vs ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ vs Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ vs Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
22η Αγωνιστική
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ vs ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ vs ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ vs ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ vs Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs Η ΑΚΑΝΘΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
23η Αγωνιστική
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ vs ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 vs ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
Η ΑΚΑΝΘΟΥ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ vs Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ vs ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
24η Αγωνιστική
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs Η ΑΚΑΝΘΟΥ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ vs ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC vs ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ vs Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ vs ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
25η Αγωνιστική
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 vs ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
Η ΑΚΑΝΘΟΥ vs ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ vs ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
26η Αγωνιστική
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ vs Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC vs Η ΑΚΑΝΘΟΥ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ vs ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ vs Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
27η Αγωνιστική
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
Η ΑΚΑΝΘΟΥ vs ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ vs ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ vs ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ vs Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
28η Αγωνιστική
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ vs ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC vs ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ vs Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 vs Η ΑΚΑΝΘΟΥ
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
29η Αγωνιστική
Η ΑΚΑΝΘΟΥ vs ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Α.Ε. ΤΡΟΥΛΛΩΝ vs ΚΟΡΝΟΣ FC 2013
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ vs ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ vs ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
30η Αγωνιστική
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ vs Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC vs Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ vs ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 vs ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ
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