Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΚΟΠ η κλήρωση του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2023 - 2024.
Η διαδιακασία της κλήρωσης έγινε στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά.
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις με τη συμμετοχή δεκαέξι ομάδων και θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 30 Σεπτεμβρίου - 1η Οκτωβρίου.
Το πρόγραμμα της πρώτης φάσης:
1η Αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ VS ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
2η Αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. vs ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ VS ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
3η Αγωνιστική
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
4η Αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
5η Αγωνιστική
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ vs ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
6η Αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ vs ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
7η Αγωνιστική
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
8η Αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ vs ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
9η Αγωνιστική
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
10η Αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
11η Αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. vs ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
12η Αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ vs ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
13η Αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. vs ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
14η Αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ vs ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
15η Αγωνιστική
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
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