Είναι εμφανή τα σημάδια βελτίωσης που παρουσιάζει η Εθνική Κύπρου με τον Άκη Μάντζιο στον πάγκο της. Δεν υποστηρίζουμε ότι ο Ελλαδίτης είναι προπονηταράς, ούτε ότι όλο το ρόστερ της Εθνικής μας είναι ταλεντάρες και γεμάτο ποιότητα. Ούτε, όμως, είναι ομάδα για να μετατρέπεται σε «σάκο του μποξ», όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες η εθνική ομάδα της Κύπρου έχει σουλουπωθεί. Μπορεί να μην ενθουσιάζει τον φίλαθλο κόσμο με το θέαμα που παρουσιάζει, τουλάχιστον όμως δείχνει μια καλά οργανωμένη ομάδα που δεν παραδίδεται αμαχητί.

Καταγράφουμε και σχολιάζουμε όσα παρακολουθήσαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια της Κύπρου κόντρα σε Αυστρία και Ρουμανία. Ακόμα κι ένας τυφλός μπορούσε να δει τη βελτίωση στο παιχνίδι της ομάδας μας. Συνολικά, πέραν των 30 τελικών προσπαθειών είχε η Κύπρος σ’ αυτά τα παιχνίδια. Θυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια η Κύπρος δεχόταν το ένα χαστούκι μετά το άλλο. Δεν μπορούσε να ορθοποδήσει. Εξάρα από την Ισπανία, τεσσάρα από τη Νορβηγία (εντός έδρας), τεσσάρα από τη Γεωργία και πάει λέγοντας.

Πριν από έναν χρόνο η Εθνική Κύπρου βρισκόταν στο τέλμα. Ο κόσμος είχε απογοητευτεί. Τον Σεπτέμβρη του 2024 χάσαμε…0-4 από το Κόσσοβο στην «Αρένα». Η απόλυτη (εθνική) ξεφτίλα. Έναν μήνα μετά, ο Σ. Αυγουστή αντικατέστησε τον Κετσπάγια, αλλά η Κύπρος ηττήθηκε 0-3, πάλι στην «Αρένα», από τη Ρουμανία. Σχεδόν με τους ίδιους παίκτες οι Ρουμάνοι παρατάχθηκαν και στο τελευταίο παιχνίδι στο ΓΣΠ. Με περίπου το ίδιο υλικό και η δική μας ομάδας.

Τουλάχιστον η Εθνική Κύπρου του Μάντζιου έβγαλε αντίδραση, έφερε το ματς στα ίσα και αν οι παίκτες της ήταν λίγο πιο προσεκτικοί στο τέλος θα μπορούσαν να κάνουν την ολική ανατροπή. Τελικά, δεν είναι για πέταμα οι Κύπριοι διεθνείς, όπως άφηνε να νοηθεί κάποιος άλλος ομοσπονδιακός τεχνικός…