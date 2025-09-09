ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βαριά ήττα για την Εθνική Ελπίδων

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βαριά ήττα για την Εθνική Ελπίδων

Δεύτερη σερί ήττα για την Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Μετά την εκτός έδρας αποστολή με την Ισπανία, την Τρίτη ηττήθηκε στο Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» από την αντίστοιχη της Φινλανδίας με 5-0.

Στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι ήταν η πρώτη φορά που αναμετρηθήκαμε με την Φινλανδία σε προκριματική φάση της UEFA.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν πολύ νωρίς το σκορ και είναι χαρακτηριστικό ότι πριν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα πήραν προβάδισμα τριών τερμάτων.

Η σειρά των τερμάτων: 7ο Svanbäck 0-1, 17’ και 30’ Söderbäck 0-2, 0-3, 69’ Ruoppi 0-4 και 89’ Mentu 0-5.

Η Εθνική μας αγωνίστηκε με τους Κυριάκου, Ζήνωνος, Βενιζέλου, Βίκτωρος (46’ Φρ. Μιχαηλίδης), Παντελή (46’ Στ. Γεωργίου), Γιαννακού, Βρόντη, Ανδρέου (68’ Θεοδοσίου), Χαραλάμπους (46’ Τζιαμμά), Νεοφύτου (68’ Παττίχης), Αθανασίου.

Η συνέχεια για την Εθνική μας είναι προγραμματισμένη τον ερχόμενο μήνα εκτός έδρας με αντίπαλο τη Ρουμανία.

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη