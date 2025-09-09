Βαριά ήττα για την Εθνική Ελπίδων

Δεύτερη σερί ήττα για την Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Μετά την εκτός έδρας αποστολή με την Ισπανία, την Τρίτη ηττήθηκε στο Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» από την αντίστοιχη της Φινλανδίας με 5-0.

Στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι ήταν η πρώτη φορά που αναμετρηθήκαμε με την Φινλανδία σε προκριματική φάση της UEFA.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν πολύ νωρίς το σκορ και είναι χαρακτηριστικό ότι πριν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα πήραν προβάδισμα τριών τερμάτων.

Η σειρά των τερμάτων: 7ο Svanbäck 0-1, 17’ και 30’ Söderbäck 0-2, 0-3, 69’ Ruoppi 0-4 και 89’ Mentu 0-5.

Η Εθνική μας αγωνίστηκε με τους Κυριάκου, Ζήνωνος, Βενιζέλου, Βίκτωρος (46’ Φρ. Μιχαηλίδης), Παντελή (46’ Στ. Γεωργίου), Γιαννακού, Βρόντη, Ανδρέου (68’ Θεοδοσίου), Χαραλάμπους (46’ Τζιαμμά), Νεοφύτου (68’ Παττίχης), Αθανασίου.

Η συνέχεια για την Εθνική μας είναι προγραμματισμένη τον ερχόμενο μήνα εκτός έδρας με αντίπαλο τη Ρουμανία.