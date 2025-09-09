Ρεκόρ ο 80χρονος Λουτσέσκου στον αγώνα απέναντι στην Κύπρο

Έχοντας γιορτάσει τα 80ά του γενέθλια στις 29 Ιουλίου, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ Ραζβάν, θα βρίσκεται απόψε στον πάγκο της Ρουμανίας, στον εκτός έδρας αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο πρώην προπονητής-μεταξύ άλλων- της Σαχτάρ Ντόνετσκ, της Ίντερ και της Γαλατασαράι, γεννημένος στο Βουκουρέστι το 1945, μπήκε στην ένατη δεκαετία του και συνεχίζει να προπονεί την εθνική ομάδα της χώρας του, έχοντας διοριστεί προπονητής τον Αύγουστο του 2024.

Θα βρίσκεται στον πάγκο στην Κύπρο αυτή την Τρίτη, σε ηλικία 80 ετών, 1 μηνός και 11 ημερών.

Έχοντας ήδη προπονήσει την εθνική ομάδα της Ρουμανίας από το 1981 έως το 1986 —κανένας διεθνής παίκτης δεν είχε γεννηθεί εκείνη την εποχή— είναι ένας από τους παλαιότερους εθνικούς προπονητές ποδοσφαίρου στην ιστορία των εθνικών ομάδων.

Για παράδειγμα-όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της γαλλικής εφημερίδας -L’Equipe-, ο Γερμανός Ότο ΠΦίστερ ήταν προπονητής του Αφγανιστάν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018 (80 χρόνια, 4 μήνες και 7 ημέρες) και ο Λουτσέσκου θα μπορούσε να τον ξεπεράσει αν παραμείνει στο αξίωμα μέχρι τον Απρίλιο του 2026.

Για να το πετύχει αυτό, θα ήταν καλό να προκριθεί η Ρουμανία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Το έργο φαίνεται περίπλοκο, αφού έχοντας ήδη ηττηθεί δύο φορές σε τέσσερις αγώνες, οι Ρουμάνοι βρίσκονται στην τρίτη θέση του ομίλου τους στα μισά του αγώνα, ήδη τρεις βαθμούς πίσω από την Αυστρία (με ένα παιχνίδι λιγότερο) και έξι πίσω από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αλλά μπορούν να ελπίζουν σε μια θέση στα play-off μέσω του Nations League.