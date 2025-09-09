Οι «κομμένοι» του Μάντζιου για το Κύπρος - Ρουμανία

Την τελική του απόφαση για τους ποδοσφαιριστές που δεν θα έχει στη διάθεσή του στον αγώνα με τη Ρουμανία πήρε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Κύπρου, Απόστολος Μάντζιος.

Εκτός αποστολής τέθηκαν οι Αντόνιο Φώτη, Έκτωρ Κυπριανού και Γιώργος Μαλεκκίδης, οι οποίοι δεν θα βρίσκονται στον πάγκο για την αναμέτρηση.

Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στην Αυστρία, οι «κομμένοι» ήταν οι Άντερσον Κορέια, Νικόλας Κούτσακος και Στέλιος Ανδρέου.

Ο Έλληνας τεχνικός προχώρησε σε μερικές αλλαγές στις επιλογές του, σε μια προσπάθεια να διαμορφώσει το κατάλληλο σχήμα ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης με τους Ρουμάνους.