Εθνική Ελπίδων – Φινλανδία σε ανοικτή μετάδοση στις 19:00!

Νέες υποχρεώσεις για την Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Σήμερα στις 19:00 Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Φινλανδίας.

Ελεύθερη είσοδος για το φίλαθλο κοινό και εισιτήρια θα δίνονται στην είσοδο του Σταδίου μετά από επίδειξη της κάρτας φιλάθλου, για άτομα άνω των 14 ετών.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί διαδικτυακά από τον Alpha Κύπρου.

Η Εθνική μας ολοκλήρωσε τον κύκλο της προετοιμασίας της χθες χωρίς ουσιαστικά προβλήματα και σύμφωνα με τις ενδείξεις ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής θα πραγματοποιήσει κάποιες αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα της Ισπανίας.

Στη διάθεση του Κωνσταντίνου Μακρίδη βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Παναγιώτης Κυριάκου, Σάββας Χριστοδούλου, Ανδρέας Αθανασίου, Κωνσταντίνος Παττίχης, Ευαγόρας Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Γιαννακού, Στυλιανός Βρόντης, Κωνσταντίνος Στυλιανού, Νέαρχος Ζήνωνος, Μιχαήλ Θεοδοσίου, Γιώργος Βίκτωρος, Φρίξος Μηχαηλίδης, Κωνσταντίνος Ευριπίδου, Κωνσταντίνος Παντελή, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Παναγιώτης Ανδρέου, Γκαπριέλ Τζορτζ Ορτέλλι, Κωνσταντίνος Βενιζέλου, Ντέιβιντ Τζιαμά, Θέμης Θεμιστοκλέους.

Η ομάδα μας στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της κυνηγά το αποτέλεσμα της νίκης και σε αυτή την προσπάθεια η συμπαράσταση του κόσμου είναι απαραίτητη.

Τον αγώνα θα διαιτητεύσει ο Antoni Bandić (Βοσνία / Ερζιγοβίνη).

Η Κύπρος συμμετέχει στον πρώτο όμιλο μαζί με την Ισπανία, τη Ρουμανία, τη Φινλανδία, το Κόσοβο και το Σαν Μαρίνο και μέχρι στιγμής έγιναν οι ακόλουθοι αγώνες:

Ισπανία – Κύπρος 3-0

Φινλανδία – Σαν Μαρίνο 7-0

Ρουμανία – Κόσοβο 0-0

Πρόγραμμα Τρίτης

Κύπρος – Φινλανδία

Κόσοβο – Ισπανία

Σαν Μαρίνο – Ρουμανία

Η 3η αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 14 Οκτωβρίου και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Ρουμανία - Κύπρος, Ισπανία - Φινλανδία και Κόσοβο - Σαν Μαρίνο.