Εθνική Ανδρών: Έτοιμη για τον αγώνα με τη Ρουμανία

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα.

Στο δεύτερο εντός έδρας αγώνα της στη διοργάνωση, η Εθνική μας θα διεκδικήσει τους βαθμούς της νίκης για να ανέλθει βαθμολογικά και να έχει στόχους ενόψει της συνέχειας. Οι καλές εμφανίσεις μέχρι τώρα δεν είχα το ανάλογο βαθμολογικό κέρδος, όμως υπάρχει αισιοδοξία πως αυτή τη φορά, η ομάδα μας θα έχει και καλή παρουσία αλλά και βαθμολογικό κέρδος.

Ο αγώνας Κύπρος - Ρουμανία θα γίνει την Τρίτη στο ΓΣΠ και θα αρχίσει στις 21:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ.

Στη διάθεση του προπονητή της Εθνικής μας Απόστολου Μάντζιου βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Φαμπιάνο Φρέιτας, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ζόελ Μολ, Γιάννης Σατσιάς, Αντρέας Σιήκκης, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Χρίστος Σιέλης, Νικόλας Παναγιώτου, Στέλιος Ανδρέου, Γιώργος Μαλεκκίδης, Κώστας Πηλέας, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Ιωάννης Κούσουλος, Έκτωρ Κυπριανού, Χαράλαμπος Κυριάκου, Κωστάκης Αρτυματάς, Ιωάννης Κωστή, Αντώνιο Φώτη, Γρηγόρης Κάστανος, Λοΐζος Λοΐζου, Μαρίνος Τζιωνής, Νικόλας Κούτσακος, Ανδρόνικος Κακουλλή, Πιέρος Σωτηρίου και Ιωάννης Πίττας.