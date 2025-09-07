ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Την Τρίτη πάμε ΓΣΠ και στηρίζουμε την Εθνική μας!

Η Εθνική μας αξίζει την στήριξη του κόσμου!

Η Εθνική μας αξίζει την στήριξη του κόσμου!

Το έδειξε με την προσπάθεια της στον εκτός έδρας αγώνα με την Αυστρία!

Οι διεθνείς μας κατέθεσαν ψυχή στο γήπεδο και κέρδισαν το χειροκρότημα και την αναγνώριση από όλους.

Την ερχόμενη Τρίτη, στις 21:45 στο ΓΣΠ με αντίπαλο τη Ρουμανία, περιμένουν και δικαιούνται να έχουν την στήριξη των Κυπριών φιλάθλων

Πάμε γήπεδο και στηρίζουμε την Εθνική μας, στηρίζουμε την ομάδα που μας ενώνει!

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΔΩ

 

