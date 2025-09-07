Την Τρίτη πάμε ΓΣΠ και στηρίζουμε την Εθνική μας!

Το έδειξε με την προσπάθεια της στον εκτός έδρας αγώνα με την Αυστρία!

Οι διεθνείς μας κατέθεσαν ψυχή στο γήπεδο και κέρδισαν το χειροκρότημα και την αναγνώριση από όλους.

Την ερχόμενη Τρίτη, στις 21:45 στο ΓΣΠ με αντίπαλο τη Ρουμανία, περιμένουν και δικαιούνται να έχουν την στήριξη των Κυπριών φιλάθλων

Πάμε γήπεδο και στηρίζουμε την Εθνική μας, στηρίζουμε την ομάδα που μας ενώνει!

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΔΩ