Μάντζιος για διαιτησία: «Κανένας δεν ξέρει γιατί δόθηκε το πέναλτι»

Παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα με την Αυστρία εξέφρασε ο προπονητής της Εθνικής Κύπρου Απόστολος Μάντζιος μετά το τέλος της αναμέτρησης. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχασε με 1-0 μετά από υπόδειξη πέναλτι του ρέφερι. Αναλυτικά:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, έκαναν εξαιρετική εμφάνιση και διεκδικήσαμε το παιχνίδι. Δεν έχουμε την αποτελεσματικότητα, είχαμε τις κλασικές ευκαιρίες εμείς. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε, δεν το κάναμε», είπε και πρόσθεσε: «Όπως έχω πληροφορηθεί είναι ένα πέναλτι που κανένας δεν ξέρει γιατί δόθηκε. Είναι πέναλτι που το δίνεις για να βοηθήσεις τον ισχυρό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, το σημαντικό είναι ότι αυτή η άδικη ήττα δείχνει ότι μεγαλώνουμε. Γινόμαστε καλύτεροι κόντρα σε ποιοτικούς αντιπάλους που έκαναν καθυστερήσεις για να τελειώσει ο αγώνας. Τα παιδιά είναι στεναχωρημένοι γιατί κοιτάξανε στα μάτια μεγάλους αντιπάλους. Κάποια στιγμή θα έρθουν και τα αποτελέσματα».