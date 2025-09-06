ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σχεδιάζουν τα «κτυπήματα» Λοΐζου και Τζιωνής!

Αμφότεροι θα τα δώσουν όλα για θετικό αποτέλεσμα.

Οι Λοΐζος Λοΐζου και Μαρίνος Τζιωνής τα λένε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της Εθνικής Κύπρου με την Αυστρία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 8ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ.

Οι δύο ποδοσφαιριστές, που θα καλύψουν τα δύο άκρα της επίθεσης, κάτι σοβαρό συζητούν, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία! 

Αμφότεροι θα έχουν πολλή δουλειά σήμερα να κάνουν. Εμείς, ανάμεσα σε άλλα, τους ευχόμαστε γκολ και ασίστ!

