LIVE: Αυστρία - Κύπρος 1-0

Δύσκολες εξετάσεις για την Εθνική Κύπρου που αντιμετωπίζει στις 21:45 την Αυστρία στο «Raiffeisen Arena», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 8ου ομίλου της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026.

Με τρεις βαθμούς σε τρία παιχνίδια, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη και να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα ώστε να πλησιάσει τις προπορευόμενες ομάδες.

Η Αυστρία σε δύο παιχνίδια μετράει ισάριθμες νίκες, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Βοσνία και Ερζεγοβινη με εννέα βαθμούς.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Άρχισε το παιχνίδι:

Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο.

70' Μεγάλη ευκαιρία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Κεφαλιά του Σιέλη στη γραμμή σώζει για τους Αυστριακούς ο Γκρέγκοριτς.

69' Σουτ του Σιέλη, δύσκολα ο τερματοφύλακας των Αυσριακών σε κόρνερ.

61' Σώζει ο Φαμπιάνο στο τακουνάκι του Μπάουμγκάρτνερ.

60' Τεράστια ευκαιρία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, με τον Πίττα να κάνει το σουτ από κοντά και ο. Σλάγκερ να λέει «όχι»

59' Σουτ του Γκρέγκοριτς, η μπάλα στα χέρια του Φαμπιάνο.

55' 1-0 για την Αυστία με σκόρερ τον Ζάμπιτσερ.

53' Πέναλτι για την Αυστρία σε πάτημα του Σιέλη στον Μπάουμγκάρτνερ. Άτυχη στιγμή για την Εθνική Κύπρου.

-Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, χωρίς γκολ το παιχνίδι.

-Τρία λεπτά οι χρόνοι των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους.

-Σε κέφια ο Λοΐζου σήμερα, κάνει πολύ καλό παιχνιδι.

40' Σουτ του Λαΐφη, δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό τον αντίπαλο πορτιέρο.

39'' Σουτ του Κάστανου, η μπάλα στα σώματα των αμυντικών.

36' Σουτ του Μβένε, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

-Αρχίζει και πιέζει ασφυκτικά η Αυστρία.

25' Πρώτη απειλή για την Αυστρία, αλλά ο Λάιμερ έκανε άστοχο σουτ αν και βρισκόταν σε πολύ πλεονεκτική θέση.

23' Τεράστια ευκαιρία για την Εθνική μας, με τον Πίττα να κάνει το κοντινό σουτ και την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι. Η μπάλα επέστρεψε στον Πίττα, έκανε το σουτ και ο αντίπαλος τερματοφύλακας έκοψε δύσκολα από κοντά.

21' Εξαιρετική μακρινή πάσα του Λοΐζου στον Πίττα, ο οποίος έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα βρήκε σε σώματα αμυνομένων.

-20 λεπτά στην αναμέτρηση, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει συνοχή στις γραμμές του και δεν αφήνει τον αντίπαλο να γίνει επικίνδυνος.

15' Μακρινό σουτ του Σιέλη δεν ανησυχεί ο Σλάγκερ.

10' Σωτήρια κεφαλιά του Σιέλη πριν βρεθεί μόνος ο Αρναούτοβιτς και γίνει απειλητικός.

-Καλά στημένη η Εθνική μας στα πρώτα λεπτά.

5' Πρώτη καλή στιγμή για την Εθνική Κύπρου, με τον Λοΐζου να κάνει το σουτ εκτός περιοχής και την μπάλα να φεύγει άουτ.

ΑΥΣΤΡΙΑ: Σλάγκερ, Βίμερ (46' Σμιντ), Χ. Σλάγκερ Λίνχαρτ, Μβένε, Ζάιβαλντ, Αλάμπα, Ζάμπιτσερ, Λάιμερ, Μπάουμγκάρτνερ, Αρναούτοβιτς (46' Γκρέγκοριτς).

ΚΥΠΡΟΣ: Φαμπιάνο, Σιήκκης, Λαΐφης, Σιέλης, Πηλέας, Αρτυματάς, Χαραλάμπους, Καστάνος, Λοΐζου, Τζιώνης (68' Κωστή), Πίττας (68' Σωτηρίου).

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: /Πηλέας, Λοΐζου, Σιέλης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιακόμπ Κέχλετ

VAR: Γιόνας Χάνσεν (Δανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Bοσνία 3-0-0 4-1 9

2. Aυστρία 2-0-0 6-1 6

3. Ρουμανία 2-0-2 8-4 6

4. Κύπρος 1-0-2 3-4 3

5. Σαν Μαρίνο 0-0-4 1-12 0