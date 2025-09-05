Όλα καλά στην τελευταία προπόνηση της Εθνικής μας πριν την Αυστρία

Με προπόνηση στη Raiffeisen Arena στην Αυστρική πόλη Linz ολοκλήρωσε την προετοιμασία της η Εθνικής μας ομάδα των Ανδρών για τον αγώνα του Σαββάτου με την Αυστρία για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Η προπόνηση, η οποία έγινε από συνεχή, δυνατή βροχή, ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα.

Ο αγώνας Αυστρία - Κύπρος θα γίνει το Σάββατο στη και θα αρχίσει στις 21:45 (ώρα Κύπρου) με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ.

Στη διάθεση του προπονητή της Εθνικής μας Απόστολου Μάντζιου βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Φαμπιάνο Φρέιτας, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ζόελ Μολ, Γιάννης Σατσιάς, Αντρέας Σιήκκης, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Χρίστος Σιέλης, Νικόλας Παναγιώτου, Στέλιος Ανδρέου, Γιώργος Μαλεκκίδης, Κώστας Πηλέας, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Ιωάννης Κούσουλος, Έκτωρ Κυπριανού, Χαράλαμπος Κυριάκου, Κωστάκης Αρτυματάς, Ιωάννης Κωστή, Αντώνιο Φώτη, Γρηγόρης Κάστανος, Λοΐζος Λοΐζου, Μαρίνος Τζιωνής, Νικόλας Κούτσακος, Ανδρόνικος Κακουλλή, Πιέρος Σωτηρίου και Ιωάννης Πίττας.