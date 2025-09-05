Μάντζιος: «Να γίνουμε πιο απαιτητικοί και να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο...»

Με φόντο τον αυριανό αγώνα της Εθνικής Κύπρου απέναντι στην Αυστρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μίλησαν σήμερα στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός Άκης Μάντζιος και ο ποδοσφαιριστής Ιωάννης Κούσουλος.

Αναλυτικά:

Μάντζιος:

«Θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα όπως η Αυστρία. Είμαστε ένα καινούργιο σύνολο, προσπαθούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να γίνουμε πιο απαιτητικοί σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού μας. «Σε κάθε κλήση προσπαθούμε να έχουμε τα πιο έτοιμα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα να διατηρούμε έναν σταθερό κορμό. Έχουμε ένα γεμάτο γκρουπ, που μας ικανοποιεί όλους».

Σε ερώτηση για το αν έχει τεθεί κάποιος συγκεκριμένος στόχος ενόψει της συνέχειας των προκριματικών, ο Άκης Μάντζιος απάντησε:

«Δεν έχουμε θέσει συγκεκριμένο στόχο. Θέλουμε πάντα να κερδίζουμε και το βασικό είναι να υπάρχει πίστη. Όλοι θέλουμε τα αποτελέσματα, αλλά δεν έχουμε ορίσει κάποια θέση. Ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας πολύ δυνατούς αντιπάλους. Αύριο δεν θα έχουμε το πάνω χέρι, αλλά αυτό που μπορούμε να δώσουμε, πρέπει να το δώσουμε στον απόλυτο βαθμό».

Η απόφαση για το ποιος θα είναι ο τερματοφύλακας στο αυριανό παιχνίδι: «Είναι πολύ καλό που έχουμε τρεις τερματοφύλακες σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι δύσκολη η απόφαση, θα δείτε αύριο.»

Από πλευράς παικτών, ο Ιωάννης Κούσουλος στάθηκε στη σοβαρότητα της προετοιμασίας και την πίστη στην ομάδα:

«Έχουμε μπροστά μας έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Προετοιμαστήκαμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις τελευταίες πέντε μέρες. Θέλουμε να δείξουμε διάθεση και ενέργεια στο γήπεδο, να παλέψουμε. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες ομάδες, όσο δύσκολο κι αν είναι. Θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το πλάνο του προπονητή και ευελπιστούμε πως μπορούμε να πάρουμε κάτι θετικό.»