Εθνική Ανδρών: Ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον αγώνα με την Αυστρία

Η προπόνηση θα αρχίσει στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Κύπρου) ενώ θα προηγηθεί μισή ώρα νωρίτερα η συνέντευξη τύπου της Εθνικής Κύπρου για τον αγώνα με την Αυστρία.

Ο αγώνας Αυστρία - Κύπρος θα γίνει το Σάββατο στη και θα αρχίσει στις 21:45 (ώρα Κύπρου) με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ.

Η αποστολή της Εθνικής μας βρίσκεται στην Αυστρία από το βράδυ της Πέμπτης. Όλοι στην αποστολή της ομάδας αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν απέναντι στην πιο ποιοτική ομάδα του ομίλου μας, όμως, υπάρχει πίστη και αισιοδοξία ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε θετικό αποτέλεσμα.

Τον αγώνα με την Αυστρία θα ακολουθήσει εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ρουμανία την Τρίτη στις 21:45 στο ΓΣΠ.