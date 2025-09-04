Η αποστολή της Εθνικής Ανδρών για την Αυστρία

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ετοιμάζει βαλίτσες το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα

Στην Αυστρία μεταβαίνει το απόγευμα της Πέμπτης η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών ενόψει του αγώνα με την Εθνική ομάδα της χώρας το ερχόμενο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Η προετοιμασία στην Κύπρο ολοκληρώθηκε την Πέμπτη με πρωινή προπόνηση και στην αποστολή έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι ποδοσφαιριστές που ήταν στην κλήση του προπονητή Απόστολου Μάντζιου. 

Αναλυτικά:

Φαμπιάνο Φρέιτας, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ζόελ Μολ, Γιάννης Σατσιάς, Αντρέας Σιήκκης,  Κωνσταντίνος Λαΐφης, Χρίστος Σιέλης, Νικόλας Παναγιώτου, Στέλιος Ανδρέου, Γιώργος Μαλεκκίδης, Κώστας Πηλέας, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Ιωάννης Κούσουλος, Έκτωρ Κυπριανού, Χαράλαμπος Κυριάκου, Κωστάκης Αρτυματάς, Ιωάννης Κωστή, Αντώνιο Φώτη, Γρηγόρης Κάστανος, Λοΐζος Λοΐζου, Μαρίνος Τζιωνής, Νικόλας Κούτσακος, Ανδρόνικος Κακουλλή, Πιέρος Σωτηρίου και Ιωάννης Πίττας.

Η προετοιμασία για τον αγώνα με την Αυστρία θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Παρασκευής με προπόνηση στο γήπεδο στην πόλη Linz που θα φιλοξενήσει τον αγώνα του Σαββάτου. 

Η προπόνηση θα αρχίσει στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Κύπρου) ενώ θα προηγηθεί μισή ώρα νωρίτερα η  συνέντευξη τύπου της Εθνικής Κύπρου για τον αγώνα με την Αυστρία.

Ο αγώνας Αυστρία - Κύπρος θα γίνει το Σάββατο στη Raiffeisen Arena και θα αρχίσει στις 21:45 (ώρα Κύπρου) με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. 

