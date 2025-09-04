ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Σημαντικοί αγώνες στον όμιλο μας

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Σημαντικοί αγώνες στον όμιλο μας

Δύο σημαντικές αγωνιστικές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες στον 8ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026 στον οποίο συμμετέχει και η Εθνική μας. 

Έχοντας διανύσει τέσσερις αγωνιστικές, η Αυστρία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι οι δύο ομάδες χωρίς απώλειες βαθμών στους αγώνες που έχουν δώσει (2 αγώνες η Αυστρία, 3 η Βοσνία Ερζεγοβίνη) ενώ στους 6 βαθμούς είναι και η Ρουμανία μετά από τέσσερις αγώνες και ακολουθεί η Κύπρος με 3 βαθμούς. 

Το ερχόμενο Σάββατο, εκτός από τον αγώνα της Εθνικής μας με την Αυστρία, το Σαν Μαρίνο θα υποδεχθεί τη Βοσνία Ερζεγοβίνη ενώ στην 6η αγωνιστική που θα γίνει την Τρίτη, η Κύπρος θα υποδεχθεί τη Ρουμανία (21:45, ΓΣΠ) και η Βοσνία Ερζεγοβίνη την Αυστρία. 

Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο, θα προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, θα αγωνιστεί σε αγώνες play-off με άλλες δεκαπέντε ομάδες και τέσσερις εξ αυτών θα προκριθούν επίσης στην τελική φάση του Μουντιάλ. 

Τα αποτελέσμα  και το πρόγραμμα στον 8ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026:

1η αγωνιστική

Κύπρος - Σαν Μαρίνο 2-0

Ρουμανία - Βοσνία Ερζεγοβίνη 0-1

2η αγωνιστική

Βοσνία Ερζεγοβίνη - Κύπρος 2-1

Σαν Μαρίνο - Ρουμανία 1-5

3η αγωνιστική 

Βοσνία Ερζεγοβίνη - Σαν Μαρίνο 1-0

Αυστρία - Ρουμανία 2-1

4η αγωνιστική

Ρουμανία - Κύπρος 2-0

Σαν Μαρίνο - Αυστρία 0-4

5η αγωνιστική (6 Σεπτεμβρίου)

21:45 Αυστρία - Κύπρος 

21:45 Σαν Μαρίνο - Βοσνία Ερζεγοβίνη  

6η αγωνιστική (9 Σεπτεμβρίου)

21:45 Κύπρος - Ρουμανία 

21:45 Βοσνία Ερζεγοβίνη - Αυστρία

7η αγωνιστική (9 Οκτωβρίου)

21:45 Κύπρος - Βοσνία Ερζεγοβίνη

21:45 Αυστρία - Σαν Μαρίνο

8η αγωνιστική (12 Οκτωβρίου)

16:00 Σαν Μαρίνο - Κύπρος

21:45 Ρουμανία - Αυστρία

9η αγωνιστική (15 Νοεμβρίου) 

19:00 Κύπρος - Αυστρία

21:45 Βοσνία Ερζεγοβίνη - Ρουμανία

10η αγωνιστική (18 Νοεμβρίου)

21:45 Αυστρία - Βοσνία Ερζεγοβίνη

21:45 Ρουμανία - Σαν Μαρίνο 

