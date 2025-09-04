Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Σημαντικοί αγώνες στον όμιλο μας
Δύο σημαντικές αγωνιστικές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες στον 8ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026 στον οποίο συμμετέχει και η Εθνική μας.
Έχοντας διανύσει τέσσερις αγωνιστικές, η Αυστρία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι οι δύο ομάδες χωρίς απώλειες βαθμών στους αγώνες που έχουν δώσει (2 αγώνες η Αυστρία, 3 η Βοσνία Ερζεγοβίνη) ενώ στους 6 βαθμούς είναι και η Ρουμανία μετά από τέσσερις αγώνες και ακολουθεί η Κύπρος με 3 βαθμούς.
Το ερχόμενο Σάββατο, εκτός από τον αγώνα της Εθνικής μας με την Αυστρία, το Σαν Μαρίνο θα υποδεχθεί τη Βοσνία Ερζεγοβίνη ενώ στην 6η αγωνιστική που θα γίνει την Τρίτη, η Κύπρος θα υποδεχθεί τη Ρουμανία (21:45, ΓΣΠ) και η Βοσνία Ερζεγοβίνη την Αυστρία.
Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο, θα προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, θα αγωνιστεί σε αγώνες play-off με άλλες δεκαπέντε ομάδες και τέσσερις εξ αυτών θα προκριθούν επίσης στην τελική φάση του Μουντιάλ.
Τα αποτελέσμα και το πρόγραμμα στον 8ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026:
1η αγωνιστική
Κύπρος - Σαν Μαρίνο 2-0
Ρουμανία - Βοσνία Ερζεγοβίνη 0-1
2η αγωνιστική
Βοσνία Ερζεγοβίνη - Κύπρος 2-1
Σαν Μαρίνο - Ρουμανία 1-5
3η αγωνιστική
Βοσνία Ερζεγοβίνη - Σαν Μαρίνο 1-0
Αυστρία - Ρουμανία 2-1
4η αγωνιστική
Ρουμανία - Κύπρος 2-0
Σαν Μαρίνο - Αυστρία 0-4
5η αγωνιστική (6 Σεπτεμβρίου)
21:45 Αυστρία - Κύπρος
21:45 Σαν Μαρίνο - Βοσνία Ερζεγοβίνη
6η αγωνιστική (9 Σεπτεμβρίου)
21:45 Κύπρος - Ρουμανία
21:45 Βοσνία Ερζεγοβίνη - Αυστρία
7η αγωνιστική (9 Οκτωβρίου)
21:45 Κύπρος - Βοσνία Ερζεγοβίνη
21:45 Αυστρία - Σαν Μαρίνο
8η αγωνιστική (12 Οκτωβρίου)
16:00 Σαν Μαρίνο - Κύπρος
21:45 Ρουμανία - Αυστρία
9η αγωνιστική (15 Νοεμβρίου)
19:00 Κύπρος - Αυστρία
21:45 Βοσνία Ερζεγοβίνη - Ρουμανία
10η αγωνιστική (18 Νοεμβρίου)
21:45 Αυστρία - Βοσνία Ερζεγοβίνη
21:45 Ρουμανία - Σαν Μαρίνο