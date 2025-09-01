Χωρίς προβλήματα η πρώτη της Εθνικής

Παρόντες στην προπόνηση ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην κλήση του Απόστολου Μάντζιου με την προπόνηση να διεξάγεται σε διάφορα γκρουπ, ανάλογα με την επιβάρυνση που είχε ο κάθε ποδοσφαιριστής με την ομάδα του το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί το απόγευμα της Τρίτης.

Ο αγώνας Αυστρία - Κύπρος θα γίνει το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στην πόλη Linz και θα αρχίσει στις 21:45.

Θα ακολουθήσει εντός έδρας αγώνα με τη Ρουμανία την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 21:45 στο ΓΣΠ.

Και οι δύο αγώνες είναι για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Στην κλήση βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου

Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης

Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλή, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Ομόνοια Λευκωσίας: Ιωάννης Κούσουλος, Λοΐζος Λοΐζου, Νικόλας Παναγιώτου, Φαμπιάνο Φρέιτας

Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

Παναιτωλικός: Χρίστος Σιέλης

Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη

FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου

Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος

PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας

Servette FC: Ζόελ Μολ

Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής

Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού

Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου