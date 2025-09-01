Φαμπιάνο για την Εθνική: «Είναι κάτι ξεχωριστό για μένα»
Ο Φαμπιάνο παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις όντας ποδοσφαιριστής της Εθνικής μας ομάδας
Διαβάστε όσα είπε:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Είναι κάτι ξεχωριστό για την καριέρα μου η κλήση στην Εθνική. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τώρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για το παιχνίδι»